De Nederlandse hockeyers hebben zondag voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de Pro League. Oranje was in Eindhoven niet opgewassen tegen Groot-Brittannië: 1-3.

Nederland kwam al snel op achterstand door een doelpunt van Will Calnan, maar maakte daarna gelijk dankzij een rake strafcorner van Mink van der Weerden en kreeg vervolgens ook kansen op meer.

Thierry Brinkman, Jorrit Croon en Mirco Pruyser, die zijn honderdste interland speelde, lieten die echter onbenut, waarna de Britten nog twee keer toesloegen via Sam Ward en Christopher Griffiths.

Het was voor Nederland alweer de derde nederlaag in de achtste groepswedstrijd. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor eerder van Argentinië (4-3) en Duitsland (0-1).

Nederland speelt dinsdag tegen Nieuw-Zeeland

Nederland speelt dinsdag eveneens in Eindhoven de volgende wedstrijd in de Pro League tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgen in juni nog vijf wedstrijden voor Oranje in de groepsfase van de nieuwe mondiale competitie.

De eerste vier teams plaatsen zich voor de Grand Final eind deze maand in Amsterdam. Nederland is door de derde verliespartij nog lang niet zeker van deelname aan het eindtoernooi.

"Je zou het voor ons het verhaal van de gemiste kansen kunnen noemen", zei Billy Bakker tegen Ziggo Sport. "Maar we hebben niet gespeeld zoals we graag willen spelen. We zijn nog maar kort weer bij elkaar. Tegen Nieuw-Zeeland moet het beter."