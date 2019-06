Anthony Joshua baalt vanzelfsprekend van zijn verrassende nederlaag van zaterdag tegen Andy Ruiz, maar hij is na pas de eerste verliespartij in zijn carrière niet van plan om bij de pakken neer te zitten.

"Het was een goed gevecht, met voor mij een teleurstellend en verrassend resultaat. Ik heb Andy zeker niet onderschat. Ik heb respect voor hem", zei Joshua in een korte reactie in Madison Square Garden in New York.

"Dit is voor mij zeker nog niet het einde. Ik hou nog steeds van de sport en kom terug om de kampioensgordels weer in mijn bezit te krijgen. Ik wil absoluut een rematch met Andy."

Joshua werd door Ruiz verslagen met een technische knock-out. Beiden sloegen elkaar meerdere keren tegen het canvas, maar nadat Joshua in de zevende ronde opnieuw naar de grond was gegaan, beëindigde de scheidsrechter de wedstrijd.

De 29-jarige Joshua raakte daardoor zijn wereldtitels van de profbonden WBA, IBF, WBO en IBO kwijt aan Ruiz. De Brit leed zijn eerste nederlaag in 23 gevechten. Daarvan won hij er liefst 21 op knock-out.

Joshua wordt tegen het canvas geslagen door Ruiz. (Foto: ANP)

Wilder maakt gehakt van Joshua

Joshua loopt al enige tijd rond met het plan om het binnen afzienbare tijd op te nemen tegen Deontay Wilder of Tyson Fury, die ook (voormalig) wereldkampioenen zijn in het zwaargewicht bij het boksen.

Wilder maakte na het gevecht met Ruiz gehakt van Joshua. "Hij was geen ware kampioen. Zijn hele carrière bestond uit leugens, tegenstrijdigheden en geschenken. Nu weten we wie wegloopt voor wie", schreef hij op zijn Twitter-pagina.

Fury toonde zich echter een stuk milder voor Joshua. "We zijn het lang niet altijd met elkaar eens, maar hij heeft keihard gewerkt om op dit podium te kunnen staan. Deze dingen gebeuren nou eenmaal. Herpak je en kom terug."

Ruiz nam de plaats in van Jarrell Miller. Die Amerikaan zou het aanvankelijk opnemen tegen Joshua, maar werd positief bevonden bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren.