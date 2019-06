Ranomi Kromowidjojo heeft ook zaterdag (lokale tijd) twee bronzen medailles veroverd bij de prestigieuze Champions Swim Series. Zowel op de 50 meter vrije slag als de 50 meter vlinderslag eindigde de drievoudig olympisch kampioene als derde.

De 28-jarige Kromowidjojo kwam op de 50 vrij tot een tijd van 24,56 seconden. Daarmee moest ze de Deense Pernille Blume (24,08) en de Zweedse Sarah Sjöström (24,18) voor zich dulden.

Op de 50 vlinder tikte Kromowidjojo aan in 26,01 seconden. Sjöström won in 25,48 ook dat nummer en de Egyptische Farida Osman eindigde in 25,95 als tweede.

Op de eerste dag van de Champions Swim Series veroverde Kromowidjojo ook al twee keer brons. Die medailles pakte ze op de 100 meter vrij en de 50 meter rugslag.

Kamminga pakt brons op 200 meter schoolslag

Bij de mannen greep Arno Kamminga in 2.10,04 brons op de 200 meter schoolslag. Een dag eerdere eiste hij het zilver op de 100 school voor zich op.

De Champions Swim Series is een invitatietoernooi voor de elite, zoals wereld- en olympisch kampioenen, wereldrecordhouders en medaillewinnaars van grote toernooien. Per onderdeel komen slechts vier zwemmers in actie.

Zwembond FINA heeft 3,5 miljoen euro in de prijzenpot gestopt. De winnaar van een onderdeel ontvangt 10.000 dollar (bijna 9.000 euro), de nummer twee krijgt 8.000 dollar en de nummer drie 6.000 dollar.