Joost Luiten is zaterdag (lokale tijd) op de derde dag van The Memorial Tournament in Ohio gezakt in het klassement. Bij de Belgian Knockout bereikte Darius van Driel de halve finales.

Luiten kende met een ronde van 74 slagen, twee boven het baangemiddelde, een teleurstellende ronde. Hij sloeg twee birdies, maar moest daar vier bogeys tegenover stellen.

Hierdoor zakte de 33-jarige Luiten van de 55e naar de 63e plaats. De Zuid-Hollander bracht zijn totaal op 218, eveneens twee boven par.

"Opnieuw een dag met twee gezichten, eigenlijk net als in de eerste twee ronden", zegt Luiten op zijn website. "De eerste negen holes speelde ik heel goed. De tweede negen lukte niets en zat ook niets mee."

Luiten heeft zeventien slagen achterstand op de Duitser Martin Kaymer, die na een ronde van 66 slagen alleen aan de leiding gaat in het Amerikaanse Dublin. De Australiër Adam Scott staat tweede met twee slagen achterstand.

Van Driel in halve finales Belgian Knockout

In België haalde Van Driel de halve finales ten koste van de Engelsman Matthew Southgate. De Hagenaar zette Southgate opzij met één slag verschil.

Eerder versloeg de dertigjarige Van Driel de Deen Jeff Winther en de Italianen Edoardo Molinari en Nino Bertasio. Bij de laatste vier neemt hij het later zondag op tegen de Fransman Gregory Havret.

Bij het toernooi op de Rinkven International Golf Club in Schilde, onder de rook van Antwerpen, worden de eerste twee dagen volgens beproefd recept afgewerkt. Van Driel eindigde daarbij als vijfde. In het finaleweekend nemen de 64 overgebleven spelers het tegen elkaar op in een knock-outsysteem.