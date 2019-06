Joost Luiten is zaterdag (lokale tijd) gezakt in het klassement op de derde dag van The Memorial Tournament in Ohio.

De Rotterdammer kende met een ronde van 74 slagen, twee boven het baangemiddelde, een teleurstellende ronde. Hij sloeg twee birdies, maar moest daar vier bogeys tegenover stellen.

Hierdoor zakte de 33-jarige Luiten van de 55e naar de 63e plaats. Hij bracht zijn totaal op 218, eveneens twee boven par.

"Opnieuw een dag met twee gezichten, eigenlijk net als in de eerste twee ronden", zegt Luiten op zijn website. "De eerste negen holes speelde ik heel goed. De tweede negen lukte niets en zat ook niets mee."

Luiten heeft zeventien slagen achterstand op de Duitser Martin Kaymer, die na een ronde van 66 slagen alleen aan de leiding gaat in het Amerikaanse Dublin. De Australiër Adam Scott staat tweede met twee slagen achterstand.

Van Driel grijpt naast eindzege Belgian Knockout

Darius van Driel kon zondag een prima optreden tijdens de zogenoemde Belgian Knockout in Antwerpen niet bekronen met de eindzege. De Hagenaar eindigde bij dit toernooi, dat tot de Europese Tour behoort, op de tweede plaats.

In de finale was Guido Migliozzi te sterk voor Van Driel, die normaal op de Challenge Tour uitkomt. De 22-jarige Italiaan zegevierde met vier slagen (-3 tegen +1) en behaalde daarmee zijn tweede zege dit seizoen op de Europese Tour.

Van Driel had zich na twee ronden, van in totaal 36 holes, als vijfde geplaatst voor de play-offs. Hij eindigde in de eerste fase van het toernooi op -8.

Met vijf overwinningen op rij wist Van Driel daarna verrassend de finale te halen. Daarin was Migliozzi op negen holes duidelijk de betere speler.

Van Driel, die zondag zijn dertigste verjaardag vierde, verdiende met zijn tweede plaats in België ruim een ton. Dat is zijn hoogste premie tot dusver bij een golftoernooi.