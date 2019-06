Bokser Anthony Joshua is zijn wereldtitels in het zwaargewicht kwijtgeraakt. De Brit leed zaterdag (lokale tijd) in New York tegen de Amerikaan Andy Ruiz zijn eerste nederlaag uit zijn carrière.

De 29-jarige Ruiz versloeg de even oude Joshua met een technische knock-out. Ze maakten er een spannend gevecht van in het Madison Square Garden.

Joshua en Ruiz sloegen elkaar meerdere keren tegen het canvas. In de zevende ronde ging de titelverdediger opnieuw naar de grond, waarna de scheidsrechter de wedstrijd beëindigde.

Door het verlies raakt hij zijn wereldtitels van de profbonden WBA, IBF, WBO en IBO kwijt aan Ruiz. Hij leed zijn eerste nederlaag in 23 gevechten. Daarvan won de olympisch kampioen van 2012 er 21 op knock-out.

Andy Ruiz slaat Anthony Joshua tegen het canvas. (Foto: ANP)

Ruiz leed tot dusver één nederlaag

Ruiz boekte zijn 33e overwinning in zijn loopbaan. Daarvan won hij 22 wedstrijden op knock-out. In 2016 leed hij zijn enige nederlaag in een gevecht tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker om de vacante WBO-titel.

Ruiz nam de plaats in van Jarrell Miller. Die Amerikaan zou het aanvankelijk opnemen tegen Joshua, maar hij werd positief bevonden bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren.

Andy Ruiz viert zijn overwinning op Anthony Joshua. (Foto: ANP)