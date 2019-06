De Nederlandse hockeysters hebben hun zevende overwinning op rij geboekt in de Pro League. De formatie van bondscoach Alyson Annan was in Eindhoven met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië.

Frédérique Matla opende na twaalf minuten de score voor Oranje door een voorzet van Malou Pheninckx binnen te schuiven. Acht minuten later verdubbelde Marijn Veen de marge door een hoge bal binnen te slaan.

In het derde kwart kregen de Britten een aantal kansen, maar Nederland hield het doel schoon. Laura Unsworth was dicht bij de aansluitingstreffer, maar haar schot ging net naast.

Laura Nunnink speelde haar honderdste interland voor de regerend wereldkampioen. Keeper Anne Veenendaal werd na rust afgelost door Josine Koning, die voor de vijftigste keer in actie kwam voor haar land.

Laura Nunnink kwam voor de honderdste keer in actie voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Nederland bezet tweede plaats

Oranje staat met 24 punten uit negen duels tweede in de poule met negen landen. Argentinië gaat met 35 punten aan kop, maar de Zuid-Amerikaanse formatie heeft liefst vijf duels meer gespeeld.

De volgende wedstrijd van de Nederlandse hockeysters in de Pro League staat dinsdag op het programma. Dan is Duitsland de tegenstander in Eindhoven.

De beste vier ploegen uit de poule plaatsen zich voor de halve finales van eind juni in Amstelveen.