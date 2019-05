Jeffrey Herlings is redelijk positief over zijn rentree als motorcrosser. De 24-jarige Brabander eindigde donderdag bij de Dutch Masters of Motocross in Rhenen als derde in de eindstand.

"Iedereen verwacht dat je gelijk wint als je terugkomt, maar dat is niet realistisch", zei de KTM-coureur tegen onder andere Motorsport.com, nadat hij was toegejuicht door het massaal aanwezige publiek.

"Dat is wel mooi om te zien. Ze hebben me natuurlijk lange tijd niet zien rijden. Ik vind het wel jammer dat ik niet meer heb kunnen laten zien. Ik ben gewoon nog niet in mijn oude doen."

Herlings begon nog goed aan de Dutch Masters of Motocross. Hij won direct de eerste manche, maar moest niet veel later genoegen nemen met de vierde plaats in de tweede manche.

"In de tweede manche stortte ik fysiek helemaal in elkaar. Dat is iets waar we nog aan moeten werken, en dat gaat ook wel goedkomen, maar dat duurt nog even", aldus Herlings.

"Ik had de motor gewoon niet meer goed vast en dit is dan niet het moment om risico's te nemen. Of ik ze bij had kunnen houden? Natuurlijk had ik dat kunnen doen, maar het was beter om even rustig aan te doen."

'Ik ben pas sinds twee weken weer in training'

Herlings was zo'n vijf maanden uitgeschakeld. Hij brak in januari tijdens een training zijn rechtervoet, waardoor hij toen al een streep door zijn kansen op prolongatie van de wereldtitel in de MXGP moest zetten.

"Ik ben pas sinds twee weken weer in training. We hebben nu zeven keer gereden. Het is ook pas de tweede keer dat ik twee keer 35 minuten op een dag rij", vertelde Herlings. "De rest van de jongens zit midden in het seizoen en dit is mijn eerste wedstrijd in negen maanden. Dat ik ze bij kan houden is denk ik iets waar we niet ontevreden over mogen zijn."

Herlings wil ook volgend weekend gebruiken om te wennen. Het plan is om dan mee te rijden in het Oostenrijkse Möggers. Hij beslist daarna of hij meedoet aan de Grand Prix van Rusland op 9 juni.

In de MXGP zijn dit seizoen zeven van de achttien Grands Prix verreden. De Italiaan Antonio Cairoli gaat aan de leiding met 311 punten, gevolgd door de Sloveen Tim Gajser (301) en de Fransman Gautier Paulin (218).