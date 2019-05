Joost Luiten is met een plek in de middenmoot begonnen aan het sterk bezette golftoernooi The Memorial in het Amerikaanse Dublin. De Nederlander ging op de eerste dag rond in 73 slagen.

Luiten begon met vier bogeys op zijn eerste negen holes, maar herstelde zich daarna met drie birdies. Met een score van één boven par staat hij in de middenmoot, op de gedeelde 66e plaats.

De 33-jarige Luiten deed het beter dan majorwinnaars als Rory McIlroy, Justin Rose en Jason Day, die allemaal 75 slagen nodig hadden voor hun eerste ronde. Flinke regenval had de banen van Muirfield Village in Dublin (Ohio) zompig en zwaar gemaakt.

De Amerikaan Ryan Moore gaat aan kop met 65 slagen, zijn landgenoot Jordan Spieth volgt op één slag. Tiger Woods, die in april op de Masters zijn vijftiende majortitel binnenhaalde, liep een ronde van zeventig slagen en staat 23e.

Over twee weken hoopt de Amerikaan op de US Open weer iets dichter in de buurt te komen van het record van Jack Nicklaus, die achttien majors op zijn erelijst heeft staan. The Memorial wordt jaarlijks georganiseerd door diezelfde Nicklaus.