De Toronto Raptors hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de leiding genomen in de finale van de NBA tegen de Golden State Warriors. In Toronto eindigde de eerste wedstrijd in de best-of-sevenserie in 118-109.

Pascal Siakam was namens de Raptors de uitblinker met 32 punten. Ook Kawhi Leonard (23 punten) en Marc Gasol (20) deden van zich spreken tegen de titelverdediger.

Bij de Warriors, die als titelverdediger voor de vijfde keer op rij in de eindstrijd staan, was vedette Stephen Curry goed voor 34 punten. Klay Thompson liet 21 punten aantekenen.

"De Raptors verdedigden geweldig en wij hadden niet onze beste avond", erkende Warriors-coach Steve Kerr. "We zijn simpelweg afgetroefd, zo eerlijk moeten we zijn. Op naar de volgende wedstrijd."

De tweede confrontatie is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw in Toronto. De Raptors staan voor het eerst in de finale van de NBA, terwijl de Warriors op een historische derde opeenvolgende titel jagen.