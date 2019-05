Jeffrey Herlings heeft zaterdag zijn rentree gevierd na vijf maanden blessureleed. De motorcrosser eindigde bij de Dutch Masters of Motocross als derde in de eindstand.

De 24-jarige Brabander brak in januari tijdens een training zijn rechtervoet, waardoor hij toen al wist dat hij zijn wereldtitel in de MXGP dit jaar niet zou herhalen.

"Het was een lelijke breuk. Twee botten waren verbrijzeld", zei Herlings donderdag tegen de NOS. "Ik heb zo'n acht, negen maanden geen race gereden. Ik moet oefenen nu."

Dat oefenen ging hem goed af. De coureur won direct de eerste manche in Rhenen, waarna hij als vierde eindigde in de tweede. Dat leverde hem de laatste podiumplek in het eindklassement op.

'Zie dit als warming-up'

De meervoudig wereldkampioen stelt dat hij qua herstel voor op schema ligt. "De meeste mensen zouden nu pas uit het gips komen, terwijl ik alweer aan het crossen ben."

Dat hij niet direct ook de tweede manche won, ligt aan een gebrek aan ritme. "Ik zie het als een training, een warming-up", zo concludeerde hij na zijn eerste officiële wedstrijdmeters van het seizoen.

Ook volgend weekend wil Herlings gebruiken om te wennen. Het plan is om dan mee te rijden in het Oostenrijkse Möggers. Hij beslist daarna of hij meedoet aan de Grand Prix van Rusland op 9 juni. Herlings is vol vertrouwen. "Het staat wel in de planning om daar deel te nemen."