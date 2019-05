Naomi Osaka heeft zich donderdag naar de derde ronde op Roland Garros geworsteld. De nummer één van de wereld klopte de voormalige wereldtopper Victoria Azarenka.

De Japanse had drie sets en bijna drie uur nodig om de voormalige nummer één van de wereld uit Wit-Rusland te kloppen: 4-6, 7-5 en 6-3.

Nadat Osaka de eerste set al had verloren en een achterstand had opgelopen in de tweede set, leek ze op weg naar een uitschakeling. Ze knokte zich echter terug van een 4-2-achterstand en brak Azarenka op 6-5 opnieuw. Dat leverde haar de set op.

In de derde set nam Osaka afstand, maar ze had moeite om de partij uit te serveren. Azarenka kwam van 5-1 terug naar 5-3, maar verder liet Osaka het niet komen.

In de derde ronde treft de nummer één van de wereld de Tsjechische Katerina Siniakova of de Griekse Maria Sakkari, die als 29e is geplaatst.