Simona Halep en Naomi Osaka hebben donderdag met de nodige pijn en moeite de derde ronde op Roland Garros gehaald. Serena Williams redde het een stuk eenvoudiger.

Titelverdedigster Halep trof in de Poolse Magda Linette een taaie opponente. De Roemeense stapte na ruim twee uur spelen als winnaar van de baan: 6-4, 5-7 en 6-3.

De nummer drie van de wereld werd in de eerste set twee keer gebroken, maar omdat ze daar zelf drie breaks tegenover stelde, trok ze die set naar zich toe.

Linette, de mondiale nummer 87, gaf zich ondanks een vroege break in het tweede bedrijf niet gewonnen. Toen Halep bij 5-4 voor de partij mocht serveren, werkte ze enkele matchpoints weg, waarna ze terugbrak en even later zelfs de set pakte.

In de slotset herstelde Halep zich door Linette direct twee keer te breken. De Poolse knabbelde nog wat af van die achterstand, maar op 5-3 maakte Halep de partij op de service van Linette uit.

In de derde ronde treft Halep Aleksandra Krunic uit Servië of de Oekraïense Lesia Tsurenko, de nummer 29 van de plaatsingslijst.

Osaka had haar handen vol aan Azarenka. (Foto: Pro Shots)

Osaka knokt zich langs Azarenka

Osaka had drie sets en bijna drie uur nodig om de Victoria Azarenka, voormalig nummer één van de wereld, te kloppen: 4-6, 7-5 en 6-3.

Nadat de Japanse de eerste set al had verloren en een achterstand had opgelopen in de tweede set, leek ze op weg naar een uitschakeling. Ze knokte zich echter terug van een 4-2-achterstand en brak de Wit-Russin op 6-5 opnieuw. Dat leverde haar de set op.

In de derde set nam Osaka afstand, maar ze had moeite om de partij uit te serveren. Azarenka kwam van 5-1 terug naar 5-3, maar verder liet Osaka het niet komen.

In de derde ronde treft de nummer één van de wereld de Tsjechische Katerina Siniakova. Die was in drie sets te sterk voor de Griekse Maria Sakkari, die als 29e is geplaatst: 7-6 (5), 6-7 (8) en 6-3.

Williams leverde maar vijf games in. (Foto: Pro Shots)

Williams eenvoudig langs Nara

Serena Williams had veel minder moeite om de derde ronde te bereiken. Ze was na ruim een uur spelen klaar met de Japanse Kurumi Nara: 6-3 en 6-2.

De als tiende geplaatste Amerikaanse had het in de eerste ronde tegen de Russin Vitalia Diatchenko nog lastig, maar tegen de mondiale nummer 238 hoefde ze niet al te diep te gaan.

Een late break leverde haar de eerste set op, waarna ze doordenderde in het tweede bedrijf. Daarin gunde ze haar 27-jarige opponente maar twee games. Williams treft nu haar landgenote Sofia Kenin.