Novak Djokovic heeft donderdag eenvoudig de derde ronde bereikt op Roland Garros. De nummer één van de wereld was Henri Laaksonen de baas. Ook Dominic Thiem en Alexander Zverev zijn door.

Djokovic had maar anderhalf uur nodig om de Zwitser Laaksonen uit te schakelen. De Serviër was met name in set één oppermachtig tegen de mondiale nummer 104: 6-1, 6-4 en 6-3.

De 32-jarige Serviër, die in de openingsronde ook al geen set had opgegeven, speelde niet eens briljant. Hij liet de één jaar jongere Laaksonen de fouten maken.

Na de razendsnelle winst in de eerste set, liet Djokovic de teugels iets vieren. Dat leverde Laaksonen onder meer een break op in de tweede set, maar de Serviër was tijdig bij de les. In set drie kwam de Zwitser er niet meer aan te pas.

Ook in de derde ronde staat Djokovic geen tegenstander van naam te wachten. Hij treft daarin de Italiaanse qualifier Salvatore Caruso, de nummer 147 van de wereld.

Thiem moest diep gaan, maar kon toch juichen. (Foto: Pro Shots)

Thiem moeizaam langs Bublik

Thiem leek tegen de 21-jarige Alexander Bublik op weg naar een vijfsetter, maar herstelde zich net op tijd. Na 2,5 uur spelen zegevierde hij in 6-4, 6-7 (6), 6-3 en 7-5.

De Oostenrijker had alle moeite met de 1,95 meter lange Kazak, die opzien baarde met enkele onderhandse services. De nummer 91 van de wereld snoepte hem de tweede set af en leek ook op weg naar de winst in het vierde bedrijf.

Thiem kwam met 5-2 achter, maar won mede dankzij twee breaks vijf games op rij, waarna hij de partij na een fout van Bublik naar zich toe trok.

In de derde ronde treft Thiem de Uruguayaan Pablo Cuevas, die de als 28e geplaatste Brit Kyle Edmund in de derde set zag opgeven. Cuevas had de eerste twee sets al gewonnen.

Zverev rekende in straight sets af met de Zweed Mikael Ymer. Hij won in 6-1, 6-3 en 7-6 (3). De partij duurde net geen twee uur. De als vijfde geplaatste Duitser stuit nu op de als dertigste geplaatste Serviër Dusan Lajovic.

Haase werd eerder in het enkelspel direct uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

Haase naar derde ronde dubbelspel

Robin Haase wist met de Deen Frederik Nielsen de derde ronde van het mannendubbel te bereiken. Het als veertiende geplaatste duo won met 2-6, 6-2 en 6-3 van de Britten Dan Evans en Cameron Norrie.

Haase en Nielsen spelen hun volgende partij mogelijk tegen de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, die als derde geplaatst zijn.

Alleen in 2014 wist Haase de derde ronde van het dubbelspeltoernooi op Roland Garros te bereiken. Dat was met de Duitser André Begemann. Hij sneuvelde eerder al in de eerste ronde van het enkelspel.

Wesley Koolhof slaagde er niet in zich van een plek in de derde ronde te verzekeren. Samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell verloor hij in een driesetter van het als eerste geplaatste koppel Lukasz Kubot uit Polen en de Braziliaan Marcelo Melo. Het werd 4-6, 6-2 en 6-4.