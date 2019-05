De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede overwinning in de Nations League geboekt. De vrouwenploeg van bondscoach Jamie Morrison versloeg Bulgarije met 3-1. In de European League wonnen de Nederlandse volleybalmannen met 2-3 bij Spanje.

De volleybalsters waren in Apeldoorn met 22-25, 25-22, 25-20, 25-19 te sterk voor Bulgarije, de nummer zestien van de wereld. De Oost-Europese formatie promoveerde afgelopen seizoen naar de Nations League.

Oranje speelde net als in de vorige duels zonder een aantal vaste waarden. De nummer vier van het afgelopen WK had het aanvankelijk lastig tegen Bulgarije, maar met Laura Dijkema als spelverdeelster in de ploeg kwam daar verandering in.

In de tweede set herpakte Nederland zich en in de volgende twee sets trok de thuisploeg de winst naar zich toe. Marrit Jasper kroonde zich met 21 punten tot topscorer bij de formatie van Morrison.

De volleybalsters slaagden er dinsdag net niet in om te stunten tegen Brazilië. Donderdag spelen ze in de derde wedstrijd in Apeldoorn tegen Polen.

In de vorige vier wedstrijden wonnen de volleybalsters alleen van Zuid-Korea. Behalve van Brazilië werd van wereldkampioen Servië en Turkije verloren. Oranje bezet nu de negende plaats. De top vijf plaatst zich voor de finaleronde, die eind juli in China plaatsvindt.

Volleyballers buigen achterstand om tegen Spanje

In het Spaanse Soria boekten de volleyballers een moeizame zege op Spanje, de nummer 35 van de wereld: 16-25, 25-18, 24-26, 25-22, 12-15. De equipe van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza won zo ook de tweede wedstrijd in de European League.

De Spanjaarden namen in de derde set een 19-15-voorsprong, maar mede dankzij de sterke service van Fabian Plak boog Nederland de achterstand om. De mondiale nummer vijftien verloor het vierde bedrijf, maar stelde in de beslissende set orde op zaken.

Oranje begon de European League afgelopen zondag met een overwinning op Kroatië en gaat aan de leiding in de groep van vier ploegen. Komende zondag is Estland de laatste opponent in de poulefase. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four op 21 en 22 juni.