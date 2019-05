Caster Semenya zet haar strijd voort tegen het omstreden testosteronbeleid van de IAAF. De Zuid-Afrikaanse heeft woensdag bij een rechtbank in Zwitserland beroep aangetekend tegen de uitspraak van het CAS, dat de nieuwe regels van de IAAF onlangs goedkeurde.

De internationale atletiekfederatie verplicht vrouwelijke atleten met van nature te hoge waarden van het spierversterkende hormoon testosteron medicijnen te slikken om die waarden te onderdrukken.

De competitie zou daardoor eerlijker worden. De regels gelden voor afstanden van 400 meter tot 1 Engelse mijl, dus ook op de 800 meter waarop Semenya tweevoudig olympisch kampioen is.

Semenya, die van nature een hoge testosteronspiegel heeft, weigert deze medicijnen te slikken, waardoor ze van de IAAF sinds 8 mei niet meer mag meedoen aan wedstrijden op de middellange afstanden.

"Ik ben een vrouw en een atlete van wereldklasse. De IAAF kan mij niet drogeren of mij ontnemen te zijn wie ik ben", zegt ze woensdag in een korte verklaring.

Semenya toonde nauwelijks emotie na haar laatste 800 meter. (Foto: ANP)

Semenya niet van plan te stoppen

Semenya won begin vorige maand bij de Diamond League-wedstrijden in Doha haar laatste 800 meter. Ze brak met een tijd van 1.54,99 het seizoensrecord, maar toonde na afloop van de race nauwelijks emotie.

De 28-jarige wereldtopper liet toen op een drukbezochte persconferentie wel weten dat ze geenszins van plan is om te stoppen als atlete en in september terug te willen keren in Doha, waar dan de WK wordt gehouden.

"Het is aan God. Hij heeft mijn leven bepaald. God zal mijn leven beëindigen. God heeft mijn carrière bepaald en zal die ook beëindigen. Geen mens kan mij laten stoppen met hardlopen", vertelde ze.

"Hoe kan ik stoppen op mijn 28e? Ik voel me nog jong en energiek. Ik heb nog tien jaar te gaan in deze sport. Ik wil blijven doen waar ik het beste in ben, en dat is hardlopen."