De NBA Finals gaan voor het eerst sinds 2014 niet tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers. De Toronto Raptors zijn de eerste Canadese ploeg ooit in de finale van het Noord-Amerikaanse basketbalseizoen, maar het team van sterspeler Kawhi Leonard is vanaf donderdag de grote underdog tegen titelverdediger Golden State. Een vooruitblik in vijf delen.

1. Canada in ieder geval voor twee weken een basketballand

De rijen zullen donderdag wederom al in ochtend gevormd worden op Bremner Boulevard, midden in het centrum van Toronto. Raptors-fans uit Montreal - op zes uur rijden van Toronto - komen van ver in de hoop om 's avonds samen met enkele duizenden lotgenoten de eerste Finals-wedstrijd ooit van de enige Canadese NBA-club te kunnen bekijken.

De supporters staan niet in de rij voor een stoeltje in de Scotiabank Arena, het fraaie stadion van de Raptors. Nee, de échte fans willen een plekje in Jurassic Park, een groot plein naast de arena waar de wedstrijden van de 'Raps' op grote schermen worden getoond.

Dat de officiële naam van het plein Maple Leaf Square is, is ironisch gezien de verandering die de Raptors sinds de oprichting in 1995 teweeg hebben gebracht in het Canadese sportlandschap. IJshockey is en blijft dé sport van Canada en NHL-club Toronto Maple Leafs is dé ploeg van Toronto. Maar de Maple Leafs wonnen hun laatste van in totaal dertien titels in 1967, terwijl de Raptors in 25 jaar misschien wel de loyaalste supportersschare in Noord-Amerika hebben gecreëerd.

En de Raptors hebben Drake, officieel de 'wereldwijde ambassadeur' van zijn favoriete club. Officieus is de hiphopsuperster uit Toronto de grootste fan van de Raptors, die bij veel thuiswedstrijden op de eerste rij zit - of meestal voor zijn stoel staat - en deze play-offs bijna net zo veel in beeld is geweest als de spelers.

Een fan van de Toronto Raptors toont in Jurassic Park een poster van Drake. (Foto: Pro Shots)

2. Kawhi Leonard maakt het verschil voor de Raptors

Zelfs de burgemeester van Toronto gaf vorig jaar juli een reactie op het vertrek van DeMar DeRozan bij de Toronto Raptors. De guard werd in 2009 'gedraft' door de Raptors en groeide vervolgens uit tot de ster en het gezicht van de ploeg uit Toronto. Maar ondanks vijf play-offseizoenen op rij (2013/2014 tot en met 2017/2018) lukte het DeRozan maar niet om zijn Raptors naar de NBA Finals te leiden.

Technische baas Masai Ujiri besloot na vorig seizoen daarom om rigoureus in te grijpen. Dwane Casey, de succesvolste coach uit de Raptors-historie, werd na zeven jaar bedankt voor bewezen diensten. En DeRozan moest vertrekken naar de San Antonio Spurs, in ruil voor Kawhi Leonard.

Ujiri nam een grote gok, maar hij wist dat hij een superster nodig had en dat is Leonard, de meest waardevolle speler - oftewel MVP - van de Finals van 2014.

Leonard (27) heeft deze play-offs het gelijk van Ujiri bewezen. De forward leidde de Raptors naar de finale van de Eastern Conference met een bijna onmogelijk schot 'in de buzzer' in het beslissende duel met de Philadelphia 76ers. En in de volgende serie tegen de Milwaukee Bucks won hij de strijd met de vermoedelijke MVP van het reguliere seizoen Giannis Antetokounmpo op punten.

"Kawhi is de speler die het meest op Michael Jordan lijkt", zei Los Angeles Clippers-coach Doc Rivers deze week tegen ESPN.

3. De blessure van Kevin Durant is de wildcard van de Finals

Voor de tour de force van Leonard tegen de 76ers en de Bucks was Kevin Durant de man van de play-offs. De forward van de Golden State Warriors maakte gemiddeld 34,2 punten per duel in zijn eerste elf wedstrijden, met als hoogtepunt zijn vijftig punten in de zesde wedstrijd tegen de Clippers, waarmee de Warriors de ploeg uit LA uitschakelde in de eerste ronde.

"Ik ben niet objectief, maar ik denk dat Kevin de beste basketballer ter wereld is", zei Warriors-coach Steve Kerr na het duel met de Clippers.

Maar in de vijfde wedstrijd van de tweede ronde tegen de Houston Rockets sloeg het noodlot toe. Durant raakte geblesseerd aan zijn kuit en zal minimaal het eerste duel van donderdag in de Finals moeten missen.

De dertigjarige Durant is de 'cheat code' van de kampioen van 2015, 2017 en 2018. Zonder de MVP van de laatste twee NBA Finals hebben de Warriors nog steeds een fantastisch team, maar met hem staat Golden State in een heel kort rijtje van beste NBA-teams ooit.

Kevin Durant. (Foto: Pro Shots)

4. Warriors jagen op historische 'three-peat'

Het is een prestatie die alleen door de meest legendarische NBA-teams is neergezet: het winnen van (minimaal) drie titels op rij, oftewel een 'three-peat': de Boston Celtics van Bill Russell (1959-1966), de Chicago Bulls van Michael Jordan (1991-1993 én 1996-1998) en de Los Angeles Lakers van Shaquille O'Neal en Kobe Bryant (2000-2002).

De Warriors krijgen de komende twee weken de kans om zich bij deze exclusieve club te voegen. Golden State is sowieso pas de tweede ploeg, na de Celtics in de jaren vijftig en zestig, die voor het vijfde jaar op rij in de Finals staat.

Shaquille O'Neal (rechts) en Kobe Bryant (links) in 2002 na hun derde titel met de Lakers. (Foto: ANP)

5. Twijfels over toekomst bij beide ploegen

Zowel de Toronto Raptors als de Golden State Warriors weten dat hun selectie er minder dan een maand na de Finals totaal anders uit kan zien. Durant en Leonard zijn namelijk misschien wel de belangrijkste transfervrije spelers na dit seizoen.

Een vertrek van een de supersterren zou niet alleen een grote verandering zijn voor de Warriors of de Raptors, maar voor de hele NBA.

"We weten dat het een reële mogelijkheid is dat Kevin na dit seizoen vertrekt", zei Warriors-guard Shaun Livingston deze week tegen NBC Sports Bay Area. "Dus laten we ons concentreren op deze Finals en genieten van het moment."