Bokser Deontay Wilder heeft aangekondigd dat zijn volgende gevecht een rematch zal zijn met de Cubaan Luis Ortiz. Dit betekent dat de wereldkampioen zwaargewicht voorlopig niet tegen Anthony Joshua in de ring staat.

Zowel het kamp van Wilder als het kamp van Joshua sprak de laatste maanden herhaaldelijk uit interesse te hebben in een gevecht tussen de twee titelhouders. Wilder kiest nu echter voor een nieuwe krachtmeting met Ortiz.

"Ik kondig hierbij aan dat Luis Ortiz en ik voor een rematch hebben getekend. De datum en de locatie worden binnenkort bekendgemaakt. Alle controversiële gevechten moeten zo snel mogelijk worden geregeld", schreef Wilder dinsdagavond op sociale media.

De 33-jarige Amerikaan nam het in maart 2018 voor de eerste keer op tegen de zeven jaar oudere Ortiz, die in zijn loopbaan 31 van zijn 34 gevechten winnend afsloot. Wilder zegevierde toen dankzij een knock-out in de tiende ronde.

Wilder won 41 van zijn 42 gevechten

Vorige week verdedigde Wilder in New York nog zijn wereldtitel bij profbond WBC door landgenoot Dominic Breazeale in de eerste ronde op knock-out te verslaan. Eind vorig jaar deed hij in Los Angeles hetzelfde tegen Tyson Fury, al eindigde dat gevecht in een controversieel gelijkspel.

Dat is tot dusver het enige gevecht dat Wilder, die de wereldtitel al sinds 2015 in handen heeft, niet winnend wist af te sluiten. 'The Bronze Bomber' stond in zijn loopbaan 42 keer in de ring en trok dus in 41 gevallen aan het langste eind.

Naar verwachting wordt de rematch tussen Wilder en Ortiz in september in het Staples Center in Los Angeles afgewerkt. Het wordt de tiende keer dat Wilder zijn wereldtitel bij de WBC verdedigt.

Joshua komt zaterdag al in actie. De wereldkampioen zwaargewicht bij profbonden WBA, IBF en WBO neemt het in New York op tegen de Amerikaan Andy Ruiz. Joshua zou eigenlijk tegen Jarrell Miller vechten, maar die werd betrapt op doping.