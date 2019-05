Dafne Schippers benadrukt dat het tijd kost om weer op haar topniveau te komen. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is net begonnen aan het outdoorseizoen, waarin ze hoopt te pieken op de WK atletiek in Doha.

"Ik ben pittig geblesseerd geweest; in de afgelopen negen weken heb ik maar één keer in het startblok gezeten en echte snelheidstraining kunnen doen", zei Schippers dinsdag op Papendal op een persmoment voor de FBK Games van zondag 9 juni.

Vlak voor de EK indoor in maart viel Schippers van de trap, waarbij het in haar rug schoot. Ze werd opgelapt en spurtte op de EK indoor in Glasgow naar zilver op de 60 meter, maar op een trainingskamp begin april schoot de pijn weer in haar rug en begon een moeizame opbouwperiode.

"Ik heb veel algemene oefeningen gedaan om het lichaam te laten herstellen, maar sprintjes op snelheid was niet mogelijk. De tempootjes moest ik easy doen", aldus de 26-jarige Utrechtse.

Zaterdag liep Schippers in het Vlaamse Oordegem haar eerste wedstrijdjes. Ze klokte 11,38 op de 100 meter en 22,98 op de 200 meter. "Het was om erin te komen, gewoon een wedstrijdje uit de losse pols om mezelf weer een snelheidsprikkel te geven. Want ik ben nu pijnvrij en kan voluit."

Dafne Schippers bij de EK atletiek van vorig jaar in Berlijn, waar ze zilver pakte op de 200 meter en brons op de 100 meter. (Foto: Pro Shots)

'Heb wedstrijden nodig voor ritme'

De eerstvolgende wedstrijd van Schippers is donderdag de Diamond League in Stockholm, waar ze de 200 meter loopt. "Ik moet realistisch zijn, ik kan nu nog geen toptijden lopen. Dus ik verwacht geen 21,6. Maar ik heb nu wel wedstrijden nodig om in het ritme te komen. Ik hoop vanaf nu iedere wedstrijd weer wat sneller en sterker te zijn."

De WK is vanwege de extreme zomerse hitte in Qatar verplaatst naar eind september, begin oktober. "Het is raar dat het zo laat is, maar ook begrijpelijk. In augustus is het daar niet te doen, dat zou zelfs onverantwoord zijn. Maar je moet er wel rekening mee houden in je planning", aldus Schippers.

"De focus blijft op 100 en 200 meter en ik doe in principe ook de 4x100 estafette. Ik wil natuurlijk heel graag voor de derde keer op rij wereldkampioene op de 200 meter worden; dat is nog geen enkele atlete gelukt."

Schippers hoopt weer in de buurt van haar beste tijden te komen. De 10,81 op de 100 en de 21,63 op de 200 zijn alweer van vier jaar geleden. "Die tijden zitten altijd wel in mijn achterhoofd, al weet ik dat ook de omstandigheden heel bepalend kunnen zijn. Maar als ik mocht kiezen, dan toch een wereldtitel. Dat onthouden de mensen."

In de aanloop naar de WK in Qatar komt de Utrechtse ook nog in actie op de FBK Games in Hengelo (100 meter) en de Diamond League-wedstrijden in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).