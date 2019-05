De Finse ijshockeyers hebben zondag voor de derde keer de wereldtitel veroverd. In de finale in Bratislava was de ploeg met 3-1 te sterk voor Canada.

Shea Theodore bracht de Canadezen in de eerste periode op voorsprong, waarna Marko Anttila de Finnen vroeg in de tweede periode op gelijke hoogte bracht.

Anttila was aan het begin van de derde periode opnieuw trefzeker en Harri Pesonen zorgde iets meer dan vier minuten voor tijd voor de beslissing.

Finland greep de wereldtitel in 2011 voor het laatst. In 1995 kroonde het land zich voor het eerst tot wereldkampioen. Canada veroverde 26 keer het goud op het WK en deed dat in 2016 voor het laatst.

Het brons werd opgeëist door Rusland, dat in de strijd om de derde plaats na een shoot-out te sterk was voor Tsjechië. Dat duel eindigde zowel na reguliere speeltijd als na verlenging in 2-2.

Titelverdediger Zweden werd in de kwartfinales uitgeschakeld. De Scandinaviërs verloren na verlenging met 4-5 van Finland.