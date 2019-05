Simon Pagenaud heeft zondag de 103e editie van de fameuze Indy 500 gewonnen. De Fransman passeerde na tweehonderd ronden op de Oval van Indianapolis als eerste de finish.

Pagenaud bleef na een bloedstollende slotfase de Amerikaan Alexander Rossi, die de Indy 500 in 2016 won, nipt voor. Voormalig Formule 1-coureur Takuma Sato, die in 2017 triomfeerde, eindigde als derde.

Will Power kwam net tekort voor een podiumplaats. De winnaar van vorig jaar moest zich tevredenstellen met de vijfde plaats, achter de Amerikaan Josef Newgarden.

Het was de eerste keer dat Pagenaud won op de Indianapolis Motor Speedway. Hij is de eerste Fransman in meer dan honderd jaar die de race wint. In 1914 was René Thomas de laatste Fransman die triomfeerde.

Fernando Alonso stond niet aan de start van de Indy 500. De Spanjaard slaagde er vorige week niet in om zich te kwalificeren.

Simon Pagenaud is de eerste Franse winnaar van de Indy 500 sinds 1914. (Foto: ANP)

Pagenaud rijdt groot deel van de race aan kop

Pagenaud vertrok vanaf poleposition en had een groot deel van de eerste honderd ronden de leiding in handen. Met nog vijftig rondes voor de boeg had de Fransman ook de koppositie te pakken, maar die raakte hij in de 166e ronde kwijt aan Newgarden.

Ook Power en Sato reden even aan de leiding, waarna het in de 178e ronde behoorlijk misging. Oud-Formule 1-coureur Sébastien Bourdais en Graham Rahal raakten elkaar en veroorzaakten een flinke crash, waarbij ook een aantal andere coureurs betrokken waren.

De race werd tijdelijk stilgelegd en na een onderbreking van ruim een kwartier verschenen de coureurs achter de safetycar weer op het circuit, waarna een bloedstollende ontknoping volgde.

In de 188e ronde zocht de safetycar de pits weer op en hervatte Rossi de race aan kop. De Amerikaan wisselde in de enerverende finale een aantal keren stuivertje met Pagenaud en uiteindelijk kwam de Fransman als eerste over de finish.