Mathieu van der Poel kan zijn geluk niet op met zijn eerste zege in een wereldbekerwedstrijd cross country. De 24-jarige Brabander was op overtuigende wijze de sterkste in het Tsjechische Nové Mesto.

"Dit was een van de grootste dingen die ik kon bereiken. Mountainbiken is een van de moeilijkste dingen om te doen", zei Van der Poel vlak na de finish tegenover Wielerflits.

"Ik ben al drie jaar bezig in deze sport. Ik heb al mooie zeges geboekt in de shorttrackwedstrijden, maar hier droomde ik al heel erg lang van. Het is lang geleden dat een Nederlander een wereldbeker op zijn naam wist te schrijven."

Van der Poel treedt in de voetsporen van Bart Brentjes. De inmiddels 50-jarige Limburger was in 2006 in Curaçao de laatste Nederlander die de beste was in een wereldbekerwedstrijd cross country.

'MVP' is door zijn zege in Nové Mesto bovendien de eerste renner ooit die een wereldbeker in het mountainbiken en het veldrijden en ook een WorldTour-wedstrijd op de weg heeft gewonnen.

'Extra lekker om van Schurter te winnen'

Van der Poel hield lange tijd gelijke tred met de Zwitserse wereld- en olympisch kampioen Nino Schurter, maar reed in de slotfase kinderlijk eenvoudig bij hem weg en kwam solo over de finish.

“Als je kan winnen tegen een van de grootste mountainbikers ooit, dan smaakt dat extra lekker", aldus Van der Poel.

“Misschien ging het op een sprint uitdraaien, maar ik had dat punt van mijn aanval al twee rondes voor het einde in gedachten. Ik ging daar all in en ben blij dat ik eindelijk die overwinning beet heb."

Van der Poel is zich na zijn overwinning in de Amstel Gold Race gaan concentreren op het mountainbiken. Hij pakte eerder deze maand ook al vier etappes en het eindklassement in de Belgian Mountainbike Challenge.

Het is nog onduidelijk of Van der Poel dit jaar meedoet aan het WK mountainbike of het WK wielrennen op de weg. Binnen afzienbare tijd maakt hij zijn beslissing bekend.