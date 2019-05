Nadine Broersen heeft zondag na twee jaar weer een zevenkamp volbracht. De voormalig wereldkampioene op de vijfkamp rekende met de zevende plaats in de Hypo Meeting af met een lange periode van blessureleed.

Broersen kwam op de prestigieuze wedstrijd in het Oostenrijkse Götzis tot een zeer verdienstelijke 6297 punten. Dat was slechts drie punten minder dan de limiet voor de WK komend najaar in Doha.

In de zomer van 2017 begon Broersen te sukkelen met blessures. Ze brak de zevenkamp op de WK in Londen af met een hamstringblessure en scheurde in de herfst van dat jaar een kruisband.

Deze winter maakte de 28-jarige atlete haar rentree op de NK meerkamp, maar ook daar trok ze zich voortijdig terug op de vijfkamp wegens een bovenbeenblessure.

Broersen liet in Götzis zien weer op de goede weg te zijn. Ze scoorde prima bij het kogelstoten (14,76 meter), de 60 meter horden (13,53), het verspringen (6,13) en speerwerpen (47,66).

Oosterwegel eindigt als negende met dik persoonlijk record

Emma Oosterwegel eindigde als negende met een dik persoonlijk record van 6247 punten. De Overijsselse verraste zichzelf vooral op de tweede dag met 6,10 meter bij het verspringen, 52,57 met de speer en 2.13,25 op de afsluitende 800 meter.

Pieter Braun werkte een degelijke tienkamp af in Götzis. De Brabander werd in een veld met de gehele wereldtop vijfde met 8306 punten, net iets onder zijn persoonlijk record.

Braun is al zeker van deelname aan de WK in Doha en zal zeker vertrouwen hebben geput uit zijn resultaten. Hij pakte veel punten bij het verspringen (7,57), het kogelstoten (15,09), discus (44,31) en speer (64,19).

Eelco Sintnicolaas staakte de strijd al na vier onderdelen. De Gelderlander gaf op tijdens het hoogspringen vanwege een pijnlijke hamstring.

De winst bij de mannen ging voor de vijfde keer naar de Canadees Damian Warner met 8711 punten en bij de vrouwen afgetekend naar de Britse Katarina Johnson-Thompson met 6813 punten.