De hockeyers van Bloemendaal zijn zondag voor eigen publiek landskampioen geworden. De ploeg van coach Michel van den Heuvel won de derde en beslissende wedstrijd tegen titelverdediger Kampong met 2-0.

Bloemendaal won afgelopen woensdag in Utrecht het eerste duel in de finale van de play-offs met 1-2. Zaterdag dwong Kampong met een 1-2-zege in Bloemendaal een derde wedstrijd af.

Daarin opende Jorrit Croon aan het einde van de eerste helft de score uit een strafcorner. Een kwartier voor tijd bepaalde de Duitser Florian Fuchs de eindstand.

Kampong moest het op Sportpark 't Kopje zonder Robbert Kemperman stellen. De ervaren Oranje-international kampte met een dijbeenblessure.

Bloemendaal viert de openingstreffer van Jorrit Croon in het beslissingsduel. (Foto: Pro Shots)

Twintigste landstitel in clubgeschiedenis

Bloemendaal veroverde de eerste landstitel sinds 2010. De afgelopen twee jaar kroonde Kampong zich tot landskampioen.

Voor Bloemendaal is het de vijftiende landstitel sinds de invoering van de hoofdklasse in 1980 en de twintigste in de clubgeschiedenis. Daarmee heeft de Noord-Hollandse club er nog één minder dan recordhouder Amsterdam.