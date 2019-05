Mathieu van der Poel blijft dit seizoen indruk maken op de mountainbike. De 24-jarige Brabander won zondag in het Tsjechische Nové Mesto op overtuigende wijze voor het eerst in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd cross country.

Van der Poel hield lange tijd gelijke tred met de Zwitserse wereld- en olympisch kampioen Nino Schurter, maar reed in de slotfase kinderlijk eenvoudig bij hem weg en kwam solo over de finish.

Vorige week werd Van der Poel tweede bij de wedstrijd in het Duitse Albstadt en dwong daarmee meteen een olympische nominatie af. Afgelopen vrijdag en de week ervoor was hij al de beste in de zogeheten shorttrackrace.

In Nove Mesto staken Van der Poel en Schurter er met kop en schouders bovenuit. Ze lieten de concurrentie al vroeg achter en hadden met ingaan van de laatste ronde een voorsprong van meer dan een minuut.

Van der Poel en Schurter bestookten elkaar in de slotronde met aanvallen. 'MVP' gaf echter geen krimp en plaatste vlak voor het einde, op een lastig stuk van het parcours, de beslissende demarrage.

'Ik droom al heel lang van mijn eerste wereldbekerzege'

Van der Poel kon na afloop zijn geluk niet op met zijn overwinning. "Ik droom al heel lang van mijn eerste wereldbekerzege op de mountainbike", zei hij in een eerste reactie.

"Dat ik win in een rechtstreeks gevecht met een van de beste mountainbikers ooit maakt de zege extra zoet. Ik jaag hier al drie jaar op. Dit is een van mijn grootste zeges."

Na zijn overwinning in de Amstel Gold Race is Van der Poel zich gaan concentreren op het mountainbiken. Eerder deze maand pakte hij ook al vier etappes en het eindklassement in de Belgian Mountainbike Challenge.

Het is nog onduidelijk of Van der Poel dit jaar meedoet aan het WK mountainbike of het WK wielrennen op de weg. Binnen afzienbare tijd maakt hij zijn beslissing bekend.