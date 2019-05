Dafne Schippers heeft zaterdag bij haar eerste wedstrijd van het buitenseizoen op de 200 meter voldaan aan de kwalificatie-eis voor de WK atletiek. De tweevoudig wereldkampioene liep een tijd van 22,98 bij de International Flanders Athletics Meeting.

De 26-jarige Schippers, die de race in het Belgische Oordegem won, dook vier honderdsten onder de limiet voor WK in Doha (27 september-6 oktober). Marije van Hunenstijn zette in een andere serie de op een na snelste tijd van de dag neer op de 200 meter: 23,50.

Jamile Samuel plaatste zich begin deze maand bij de Diamond League-wedstrijden in Doha al overtuigend voor de 200 meter op de WK door 22,90 te lopen.

Schippers was eerder op zaterdag ook de snelste 100 meter-loopster in Oordegem. Op een natte baan sprintte ze naar 11,38. Landgenote Madiea Ghafoor liep in een andere serie naar 11,43, terwijl Van Hunenstijn in de serie van Schippers tweede werd in 11,47. De WK-limiet voor de 100 meter staat op 11,24.

Schippers sloeg de eerste wedstrijden van de Diamond League over. Volgende week loopt ze de 200 meter bij de Diamond League in Stockholm.

In de aanloop naar de WK in Qatar komt de Utrechtse ook nog in actie op de FBK Games in Hengelo (100 meter) en de Diamond League-wedstrijden in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de 100 meter van Schippers te zien.

Visser wint 100 meter horden

Op de 100 meter horden klokte Nadine Visser 13,17 in Oordegem, waarmee ze won voor Eefje Boons (13,39). De kwalificatie-eis voor de wereldkampioenschappen is 12,98.

Taymir Burnet was bij de mannen de snelste op de 100 meter. De Nederlander bleef met een tijd van 10,38 landgenoten Churandy Martina (10,45) en Hensley Paulina (10,45) voor. Voor deelname aan de WK is een tijd van 10,10 nodig.

Burnet zette later met 20,96 de tweede tijd neer op de 200 meter, achter Fode Sissoko uit Senegal (20,58). Hensley kwam op de dubbele sprintafstand tot 21,08.