Nyck de Vries is de sprintrace in de Grand Prix van Monaco zaterdag als zevende geëindigd. Dat resultaat bleek net niet genoeg om leider Nicholas Latifi te passeren in de WK-stand van de Formule 2.

De Vries verdiende door zijn zevende positie twee punten voor de WK-stand. Latifi, die de sprintrace zaterdag begon met een voorsprong van één punt op de Nederlander, eindigde met zijn tiende plek buiten de punten en leek zijn leidende positie kwijt te raken.

Latifi noteerde echter de snelste ronde en verdiende daardoor alsnog twee punten, waardoor hij De Vries ternauwernood achter zich liet in het klassement (94 om 95 punten).

De 24-jarige Nederlander van ART Grand Prix zegevierde vrijdag in de hoofdrace en veroverde daardoor 29 punten voor de WK-stand, terwijl Latifi in die wedstrijd zonder punten bleef. De 23-jarige Canadees verloor een voorvleugel bij een mislukte inhaalactie in de hairpin en eindigde slechts als dertiende.

Hubert wint sprintrace, Schumacher elfde

De 22-jarige Fransman Anthoine Hubert kwam zaterdag in de sprintrace als eerste over de streep. De Zwitser Louis Delétraz eindigde als tweede en de Chinees Guanyu Zhou completeerde het podium (derde).

Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher, kwam na dertig ronden als elfde over de finish.

Het Grand Prix-weekend in Monaco was de vierde van dit jaar. Het Formule 2-seizoen wordt eind juni vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk.