Marit Bouwmeester heeft zaterdag haar Europese titel in de Laser Radial-klasse niet kunnen prolongeren. De Nederlandse zeilster moest voor de kust van Porto genoegen nemen met het zilver.

Bouwmeester moest het goud laten aan de Deense Anne-Marie Rindom, die al voor aanvang van de slotdag de koppositie bezette.

De dertigjarige Friezin klom dankzij een vierde en eerste plaats in de laatste twee races nog wel van de derde naar de tweede plek in het klassement.

De tweede Nederlandse deelnemer bij het open Europees kampioenschap, Daphne van der Vaart, werd zevende in het eindklassement.

'We hebben niet de ultieme voorbereiding gedaan'

Bouwmeester gebruikte het open Europees kampioenschap, dat ze de afgelopen drie jaar won, als voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, waar ze ook al haar titel verdedigt.

"Ondanks dat dit een prestatie-evenement is, hebben we niet de ultieme voorbereiding gedaan. Dit is een bewuste keuze geweest. Zowel mijn coach Roelof als ik is nog nooit in Porto geweest", zei ze voorafgaand aan het toernooi.

"Hiermee creëren we een situatie waarbij we moeten presteren in onbekende en onzekere omstandigheden, ter voorbereiding op de Spelen van volgend jaar."