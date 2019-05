De hockeysters van Amsterdam zijn zaterdag voor de twintigste keer in de historie landskampioen geworden. In Brabant werd titelverdediger Den Bosch met 2-0 verslagen. Bij de mannen volgt er zondag een beslissingswedstrijd tussen Kampong en Bloemendaal.

Charlotte Vega en Kitty van Male zorgden er met doelpunten voor dat Amsterdam voor het eerst sinds 2013 de landstitel pakte. De laatste vijf jaar werd Den Bosch steeds kampioen.

Het eerste duel tussen Amsterdam en Den Bosch werd donderdag in de hoofdstad afgewerkt en eindigde al in een 2-1-overwinning voor de nieuwe kampioen.

'We speelden de eerste helft zo intens en met zo veel vertrouwen, ik ben echt zo blij met deze titel. En ook dankbaar dat het met dit team is gelukt. Onze kracht lag ook de communicatie, we vonden elkaar blindelings", zei Van Male, die haar afscheidswedstrijd speelde, op hockey.nl.

Vorige maand won Amsterdam al de Europa Cup I. De ploeg van coach Rick Mathijssen schakelde Den Bosch toen uit in de halve finale en was in de eindstrijd vervolgens te sterk voor het Spaanse Real Sociedad.

Beslissingsduel bij mannen door zege Kampong

Bij de mannen dwong Kampong een beslissingswedstrijd af. De formatie uit Utrecht won het tweede duel met Bloemendaal in de finale met 1-2, worden de teams elkaar zondag om 16.00 uur nog een keer ontmoeten in de Noord-Hollandse kustplaats.

Bloemendaal begon nog uitstekend aan de wedstrijd dankzij een vroege treffer van Yannick van der Drift, die zijn backhand door de benen van keeper David Harte zag gaan.

In het tweede kwart maakte Kampong via Boet Phijffer gelijk en aan het einde van het derde kwart sloegen de bezoekers opnieuw toe. Jip Janssen benutte een strafcorner en bezorgde Kampong zo een beslissingswedstrijd.

Bloemendaal, dat deze week in Utrecht nog met 1-2 zegevierde, kroonde zich in 2010 voor het laatst tot landskampioen. Kampong veroverde de laatste twee jaar de titel.

Kampong dwong een beslissingsduel af met Bloemendaal. (Foto: Pro Shots)