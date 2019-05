Raymond van Barneveld beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn afscheidsjaar als professioneel darter. De 52-jarige Hagenaar twijfelt er zelfs aan of hij erin slaagt om in zijn laatste maanden op het hoogste niveau de negatieve spiraal te doorbreken.

"Dit is het verschrikkelijkste jaar uit mijn leven. Dit wil ik echt niet nog een keer meemaken en godzijdank hoeft dat ook niet", zei hij vrijdag kuchend door de griep na zijn 6-2-zege op Pal Szekely in de eerste ronde van de Dutch Darts Masters in Zwolle.

Van Barneveld maakte in november zijn afscheid bekend en sindsdien vallen de resultaten grotendeels tegen. Hij werd meteen uitgeschakeld op het WK en de UK Open en degradeerde met slechts één overwinning uit de Premier League.

"Ik beleef er geen plezier aan door elke keer maar weer te duwen en te trekken aan mijn pijlen en te hopen dat het goed valt. Ik gooi op het ingooibord steeds 180'ers en gooi alles uit, maar op het podium is het een totaal ander verhaal", merkt hij.

"Dan ga ik serieus twijfelen hoe ik het tij moet keren. Soms weet ik het gewoon niet meer. Vanavond ook. Ik weet wel dat ik ziek ben, maar god, ik red mezelf door de hoge finishes. Morgen tegen Smith en daarna eventueel Van Gerwen is ook weer een loting van jewelste."

Raymond van Barneveld in actie in Zwolle. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Het WK ga ik wel halen'

Van Barneveld staat er met het oog op plaatsing voor het WK goed voor. Hij staat op dit moment weliswaar nog maar net in de top 32 van de Order of Merit, maar dankzij zijn finaleplaats op Players Championship 8 ruimschoots in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit.

"Het WK ga ik wel halen, maar ik moet daar gaan pieken en als dat niet lukt, dan is het allemaal voor niets geweest. Ik probeer er alles aan te doen om op de toppen van mijn kunnen te presteren, maar soms voel ik me gewoon opvulling."

Van Barneveld gaat ook nog eens na 25 jaar huwelijk scheiden van zijn vrouw en kwakkelt met zijn gezondheid. Hij kreeg vrijdagochtend een telefoontje van zijn huisarts met de mededeling dat er suiker in zijn oog zit en dat hij contact moet opnemen met de oogarts.

"Dat verklaart aan de ene kant wel heel erg veel, omdat ik wazig zie. Het is wel mijn gereedschap. Zoals een timmerman zijn zaag nodig heeft, heb ik mijn hand en ogen nodig. Als die dan niet 100 procent zijn, dan heb je wel een probleem. Simpel zat."

'Ik wil nog zo graag succesvol zijn'

Van Barneveld zette een maand geleden na de voor hem desastreus verlopen Premier League per direct een punt achter zijn loopbaan, maar daar kwam hij een dag later alweer op terug, omdat hij te veel had gehandeld uit emotie.

"Ik wil nog zo graag succesvol zijn, maar met een beetje pech ga ik alle majors missen. Dan heb ik alleen nog wat vloertoernooitjes in Wigan en Barnsley. Kom op, daar doe ik het niet voor. Ik wil nog meedoen om het winnen van toernooien en bekers omhoog houden."

Van Barneveld won in 2014 met de eindzege in de Premier League voor het laatst op individuele basis een major. Hij werd in het verleden liefst vijf keer wereldkampioen, waarmee hij de beste Nederlander is in de geschiedenis van het mondiale eindtoernooi.

"Maar alles wat in het verleden is gebeurd, is nu niet meer zo belangrijk. Er zijn veel betere spelers dan ik: Taylor, Van Gerwen... Wie ben ik dan? Het gaat om het nu. Als ik straks geen goed WK speel, dan zal ik mijn hele leven verbitterd blijven. Dat weet ik al."