De Nederlandse volleybalsters hebben donderdag hun eerste zege geboekt in de Nations League. Zuid-Korea werd in de derde groepswedstrijd met 3-0 verslagen.

De onervaren ploeg van bondscoach Jamie Morrison had nog geen anderhalf uur nodig om de Aziatische vrouwen op de knieën te dwingen: 25-18, 25-21 en 25-18.

Oranje nam in de matig gevulde hal in Belgrado direct het voortouw en dat resulteerde in een vroege voorsprong. Na 25 minuten was de set binnen. In set twee spartelde Zuid-Korea langer tegen, maar ook dat bedrijf werd eenvoudig binnengehaald. De zege werd daarna in de derde set eenvoudig veiliggesteld.

De equipe was het toernooi dinsdag begonnen met een 3-0-nederlaag tegen Servië, waarna woensdag Turkije met 3-1 won. Oranje bezette daardoor na twee duels de laatste plaats.

Morrison laat vaste waarden thuis

Morrison heeft veel vaste waarden thuisgelaten voor het toernooi in de Servische hoofdstad. Speelsters als Maret Balkestein-Grothues, Celeste Plak, Robin de Kruijf, Yvon Beliën en Lonneke Slöetjes krijgen van hem rust na een lang seizoen.

De Amerikaan kon wel beschikken over Laura Dijkema en Juliet Lohuis. Zij kregen donderdag in de basis versterking van Indy Baijens, Nicole Oude Luttikhuis, Nika Daalderop, Eline Timmerman en libero Myrthe Schoot.

Volgende week speelt Oranje in de Nations League drie duels in Apeldoorn. De ploeg treft dan Brazilië (dinsdag 28 mei om 19.30 uur), Bulgarije (woensdag 29 mei om 19.30 uur) en Polen (donderdag 30 mei om 16.30 uur).