Boksen staat hoogstwaarschijnlijk in 2020 toch op het olympisch programma tijdens de Spelen in Tokio. In november werd de sport vanwege misstanden bij de mondiale boksbond AIBA voorlopig van de agenda geschrapt, maar de verwachting is dat dat ongedaan gemaakt wordt.

Het dagelijkse bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal bij het IOC-congres, dat van 24 tot en met 26 juni in Lausanne gehouden wordt, een voorstel doen om boksen olympisch te houden.

De problemen bij de AIBA duren al jaren. Op het gebied van bestuur, financiën en antidopingbeleid heeft de bond de zaken niet op orde en dat was in november 2018 nog steeds het geval, zo bleek uit een rapport.

Dat die problemen waarschijnlijk niet tot gevolg hebben dat boksen de olympische status verliest, is goed nieuws voor Nouchka Fontijn. De 31-jarige Nederlandse geldt al jaren als een van de boegbeelden van de sport en de weg naar Tokio lijkt nu weer voor haar open te liggen.

Nouchka Fontijn met haar zilveren medaille op de Spelen in Rio de Janeiro. (Foto: ANP)

Boksen is sinds 1904 olympisch

Drie jaar geleden pakte Fontijn olympisch zilver in Rio de Janeiro en in november 2018 werd ze eveneens tweede bij de WK van de sport die sinds 1904 deel uitmaakt van het olympisch programma. Sinds 2012 is er een olympisch toernooi voor vrouwen.

Legendes als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard en Anthony Joshua wonnen olympisch goud in hun carrière.