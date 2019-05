Motorcrosser Jeffrey Herlings stelt zijn rentree in de MXGP-klasse voorlopig uit. De Brabander heeft inmiddels de training hervat na een zware voetblessure, maar hij durft nog niet in wedstrijden uit te komen.

"Het is heerlijk om weer op de motor te zitten, maar ik moet mezelf de tijd gunnen en luisteren naar mijn lichaam", zegt Herlings woensdag. "Ik wil pas weer racen als ik me 100 procent voel."

De 24-jarige Herlings staat daarom komende zondag in Saint-Jean-d'Angély nog niet aan de start van de Grand Prix van Frankrijk, het zevende raceweekend van het seizoen.

In januari brak de regerend wereldkampioen in de MXGP zijn rechtervoet bij een val tijdens een training. Hij was hierdoor lange tijd uit de roulatie en miste de start van het seizoen.

Herlings stapte drie weken geleden weer op de motor

Drie weken geleden stapte Herlings voor het eerst sinds zijn valpartij weer op zijn motor. Door zijn blessure moest hij in totaal zes raceweekends aan zich voorbij laten gaan.

Het is nog onduidelijk wanneer Herlings wel zijn rentree in de MXGP zal maken. Na het weekend in Frankrijk komen de coureurs op 9 juni in actie in het Russische Orlyonok.

Vorig jaar won de KTM-coureur zeventien van de negentien races en pakte met overmacht de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport.