Topzwemster Ruta Meilutyte heeft woensdag al op 22-jarige leeftijd een punt achter haar loopbaan gezet. De Litouwse heeft een moeilijke periode achter de rug en wil zich op andere dingen richten.

Meilutyte pakte in 2012 op vijftienjarige leeftijd olympisch goud op de 100 meter schoolslag en werd een jaar later ook wereldkampioene op dat onderdeel. Ze heeft met 1.02,36 bovendien het wereldrecord op de kortebaan in handen.

Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro greep Meilutyte naast de medailles, waarna ze ook op andere grote toernooien vaak niet meedeed om de prijzen. Vorig jaar verklaarde ze in een interview dat ze met depressies kampte.

In het afgelopen jaar viel Meilutyte, de eerste Litouwse zwemmer ooit met een olympische medaille, vooral op doordat ze drie keer een dopingtest miste. Zwembond FINA wilde haar voor minimaal een jaar schorsen, maar nu heeft ze dus haar carrière beëindigd.

"Ik heb altijd alles gegeven voor het zwemmen en ben ermee opgegroeid", schrijft Meilutyte in een verklaring. "Mijn studie leed onder mijn drukke schema en ik wil nu met een schone lei beginnen. Ik wil eenvoudige dingen gaan doen en mezelf en de wereld om me heen beter leren begrijpen."

Meilutyte kwam in december voor het laatst in actie bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou, waar ze op de 100 meter schoolslag zilver pakte.

Ruta Meilutyte in 2012 als vijftienjarige met haar olympische gouden medaille. (Foto: ANP)