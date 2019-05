Conor McGregor is van plan om terug te keren als MMA-vechter en wil een rematch tegen Khabib Nurmagomedov. De excentrieke Ier zette eind maart nog een punt achter een bewogen loopbaan van tien jaar.

Het laatste gevecht van de dertigjarige McGregor dateert van oktober, toen hij met Nurmagomedov om de wereldtitel in het lichtgewicht streed. De Rus won en na het gevecht liep het in en buiten de octagon behoorlijk uit de hand.

"Ik had die avond het laatste woord met een klap op de oogkas van de broer van Nurmagomedov. Hoewel de overwinning niet voor mij was, ging het gevecht wel mijn kant op", zegt de veelbesproken McGregor in een interview.

"Deze oorlog is nog niet voorbij. Als er geen rematch komt, ligt dat niet aan mij. Nurmagomedov en zijn team lopen ervoor weg. Ik ben er klaar voor. Laten we zien wat er gebeurt. Ik ben er zeker van dat we nog een keer tegenover elkaar staan, of ik nu win of verlies."

McGregor, een van de beste vechters van de UFC, kondigde twee maanden geleden in een korte verklaring zijn afscheid aan. Dat deed hij in april 2016 ook al eens en toen keerde hij vier maanden later alweer terug als MMA-vechter.

'Er zijn veel haaien, maar ik ben de walvis'

Begin april zeiden Nurmagomedov en UFC-baas Dana White niet te geloven in het afscheid van McGregor. De twee lijken weleens gelijk te kunnen krijgen. McGregor vindt dat hij de enige is die aanspraak maakt op de kampioensgordel in het lichtgewicht.

"Ik wil wat ik verdien", aldus de Ier. "Er worden in deze sport veel politieke spelletjes gespeeld en er zijn veel haaien, maar ik ben de walvis. Ik wil wat van mij is en dat zal ik krijgen ook."

McGregor was de eerste UFC-vechter die in twee verschillende gewichtsklassen tegelijk (vedergewicht en lichtgewicht) wereldkampioen was. 'The Notorious' is nog geschorst voor zijn gedrag na zijn verloren titelgevecht met Nurmagomedov.

Het was niet de eerste keer dat McGregor het nieuws haalde vanwege wangedrag. Zo ging hij een jaar geleden door het lint bij een UFC-perspresentatie - hij gooide een steekwagen door het raam van een bus met daarin MMA-vechters - en werd hij in maart opgepakt toen hij de telefoon vernielde van iemand die een foto van hem wilde maken.

McGregor kwam in zijn loopbaan in totaal 25 keer in actie in de MMA. Hij boekte 21 overwinningen en ging vier keer onderuit.