Caster Semenya doet op 30 juni, net als Sifan Hassan, mee aan de 3.000 meter bij de Diamond League-wedstrijd in Stanford. De Zuid-Afrikaanse loopt in de VS haar eerste race sinds de IAAF de veelbesproken regels over te hoge testosteronwaardes heeft ingevoerd.

De nieuwe regels van de internationale atletiekbond over Differences of Sexual Development (DSD) die op 8 mei ingingen, gelden alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen, en dus niet voor de 3.000 meter.

De 28-jarige Semenya heeft van nature een te hoge testosteronspiegel en zou daardoor een te groot voordeel hebben. Ze moet van de IAAF medicijnen slikken om bij de vrouwen te mogen uitkomen op de middellange afstanden.

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter heeft echter meerdere keren duidelijk gemaakt dat ze absoluut niet van plan is om die medicijnen te gebruiken. De 3.000 meter is daardoor een geschikt alternatief.

Semenya heeft in haar carrière bijna alleen maar de 400, 800 en 1.500 meter gelopen. De 3.000 meter vlak is geen olympische afstand. De langste olympische onderdelen op de baan zijn de 3.000 meter steeplechase, de 5.000 meter en de 10.000 meter.

Semenya loopt in zeer sterk veld

De 3.000 meter in Stanford kent een zeer sterk deelnemersveld. Naast Semenya en Hassan doen ook Almaz Ayana (olympisch kampioene 10.000 meter), Hellen Obiri (wereldkampioene 5.000 meter) en Genzebe Dibaba (wereldrecordhoudster 1.500 meter) mee. Dit betekent dat vier van de zeven snelste vrouwen ooit op de 5.000 meter aanwezig zijn in één race.

De Diamond League-wedstrijd in Californië wordt gesponsord door Nike, dat ook sponsor is van Semenya. "We kregen een verzoek van de manager van Semenya of ze bij ons de 3.000 meter mag lopen. Natuurlijk hebben we 'ja' gezegd", stelt Tom Jordan, de directeur van de wedstrijd in Stanford, tegen persbureau Reuters.

In haar laatste 800 meter onder de oude regels liep Semenya op 3 mei in Doha nog een indrukwekkende race. Ze won bij de Diamond League-wedstrijd in een tijd van 1.54,98. Zo snel was dit jaar nog niet gelopen.