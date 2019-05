De Golden State Warriors hebben historie geschreven door voor het vijfde jaar op rij de NBA-finale te bereiken. De formatie uit Californië won maandag (lokale tijd) na extra tijd nipt van de Portland Trail Blazers: 117-119.

Door de zwaarbevochten overwinning in het Moda Center in Portland kwamen de Warriors op een onoverbrugbare 4-0-voorsprong in de best-of-sevenserie van de finale in de Western Conference.

De Boston Celtics waren het enige andere team dat er ooit in slaagde om vijf keer op rij de NBA-finale te halen. Die formatie zette een record neer met tien achtereenvolgende finaleplekken tussen 1957 en 1966. De Celtics veroverden in die periode negen titels.

"Ik hoop niet dat onze prestatie wordt onderschat of dat mensen eraan voorbijgaan", zei coach Steve Kerr van de Warriors. "Dit is niet meer gebeurd sinds de jaren zestig. En niet zonder reden, want het is gewoon heel, heel erg moeilijk."

Sterspeler Stephen Curry van de Warriors. (Foto: Pro Shots)

Curry goud waard voor Warriors

Stephen Curry was in Portland de grote man bij de Warriors met 37 punten, elf assists en dertien rebounds. Meyers Leonard toonde zich met dertig punten, drie assists en twaalf rebounds de productiefste speler aan de kant van de Portland Trail Blazers, die voor het eerst sinds 1992 de NBA-finale hoopten te bereiken.

In de strijd om de titel nemen de Warriors het op tegen de Milwaukee Bucks of de Toronto Raptors, die in de Eastern Conference nog strijden om een plek in de finale.

De Warriors kunnen voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in vijf jaar kampioen worden. De laatste vier jaar ging de finale in de NBA telkens tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers.