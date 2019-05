Rugbyer Israel Folau gaat niet in beroep tegen de beslissing van de Australische bond om hem te ontslaan vanwege homofobe uitspraken op sociale media. De fullback benadrukt wel dat hij het niet eens is met de beslissing.

De dertigjarige Folau bracht zichzelf vorige maand in diskrediet door op Instagram een bericht te plaatsen met de strekking dat voor dronkaards, homoseksuelen, vreemdgangers, leugenaars, hoerenlopers, dieven, atheïsten en heidenen "de hel wacht" en dat "alleen Jezus redding kan brengen".

De Australische bond besloot hem direct weg te sturen, maar Folau dwong een hoorzitting om zijn ontslag aan te vechten af. Tevergeefs, want een onafhankelijke commissie bepaalde vrijdag dat de Australische bond Folau inderdaad mag ontslaan vanwege een schending van de gedragscode in zijn contract.

De 73-voudig international kreeg 72 uur om in beroep te gaan, maar hij vecht zijn gedwongen vertrek bij het nationale team niet opnieuw aan. "Ik ga niet in beroep, maar dat betekent niet dat ik het oordeel van de commissie accepteer", benadrukte Folau. "Ik heb er simpelweg geen vertrouwen in dat Rugby Australia in staat is om mij op een eerlijke manier door dit proces te leiden."

Het bericht van Folau op Instagram. (Foto: Instagram)

Folau moet WK laten lopen

De uitspraken van Folau, die bij Rugby Australia nog tot en met 2022 onder contract stond, komen voort uit zijn strenge geloofsovertuiging. Hij is lid van de pinkstergemeenschap Assemblies of God en plaatste vorig jaar al eenzelfde bericht.

Door zijn ontslag raakt Folau niet alleen zijn contract bij Rugby Australia kwijt, maar ook enkele sponsoren. Land Rover - dat een aan hem geleverde auto weer innam - en kledingsponsor Asics besloten onlangs de samenwerking met de rugbyer te verbreken.

Folau zou komend najaar op het WK in Japan (september-november) een van de sterspelers van het toernooi zijn. Australië hoopt in Azië zijn derde wereldtitel in de historie veilig te stellen.