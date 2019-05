McLaren-baas Gil de Ferran heeft zondag zijn excuses aangeboden aan Fernando Alonso. De Spaanse coureur van McLaren slaagde er niet in om zich te kwalificeren voor Indianapolis 500 en zal zijn gewenste 'Triple Crown of Motorsport' daardoor dit jaar niet kunnen completeren.

"Dit is een erg moeilijke en emotionele ervaring", zei sportief directeur De Ferran van McLaren, nadat Alonso kwalificatie voor de Indy 500 misliep, tegen Motorsport.com. "Niet alleen voor mij, maar voor het gehele team."

"Ik wil van deze mogelijkheid gebruikmaken door excuses aan te bieden aan onze fans, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook wereldwijd. Ik lees veel fijne berichten en daar wil ik iedereen voor bedanken, maar het doet me pijn dat we niet in de Indy 500 rijden", zei de Braziliaan.

"Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan Alonso, we hebben hem een auto gegeven die niet snel genoeg was. Hij reed als een kampioen, hij had het niet beter kunnen doen."

De McLaren van Alonso was niet snel genoeg op de Indianapolis Motor Speedway. (Foto: Pro Shots)

McLaren gaat geen startplek kopen

Alonso eindigde zondag als vierde in de 'shootout', terwijl de snelste drie coureurs zich plaatsten voor de race van komend weekend. De 37-jarige Spanjaard heeft zijn zinnen gezet op de prestigieuze Triple Crown of Motorsport.

Die Triple Crown bestaat uit winst in de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500. Alleen de laatste race ontbreekt nog op het palmares van Alonso.

McLaren meldde geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een startplek in de Indy 500 te kopen. "We willen onze plek op de grid verdienen", aldus De Ferran.

Alonso wil volgend jaar terugkomen

Volgens De Ferran heeft het team er alles aan gedaan om Alonso een goede auto te bieden. "De monteurs hebben maandenlang keihard gewerkt. Met name in de laatste maand is er elk uur van de dag gewerkt."

Alonso stelde dat zijn auto simpelweg niet snel genoeg was. "Niet alleen vandaag, maar tijdens het gehele evenement. We hebben steeds problemen gehad. Maar ik wil niet opgeven, dat zal ik nooit doen", zei de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1. "Volgend jaar ben ik hier gewoon weer."