Joost Luiten is zondag in de achterhoede geëindigd bij het PGA Championship. De Zuid-Hollander steeg dankzij een sterke slotronde nog wel enkele plaatsen in het klassement. De winst ging voor het tweede jaar op rij naar Brooks Koepka.

De 33-jarige Luiten sloot het toernooi in Farmingdale, zo'n 60 kilometer ten oosten van Manhattan, af met een ronde van zeventig slagen. Daarmee haalde hij precies het baangemiddelde en kende hij zijn sterkste ronde tijdens dit toernooi.

Op de slotdag sloeg Luiten drie birdies. Daar stelde de Rotterdammer een bogey en een double-bogey tegenover.

Dankzij zijn goede slotronde eindigde Luiten bij de tweede major van dit jaar op de gedeelde 64e plaats. Hij kwam uit op een totaal van 291, elf slagen boven par.

Luiten herstelde zich van zijn matige derde omloop, waarbij hij zaterdag maar liefst 77 slagen nodig had. Een dag eerder had hij net de 'cut' gehaald.

Eindstand in PGA Championship 1. Brooks Koepka: -8

2. Dustin Johnson: -6

T3. Jordan Spieth, Patrick Cantlay en Matt Wallace: -2

6. Luke List: -1

7. Sung Kang: E

Brooks Koepka prolongeert titel

De toernooizege ging naar Koepka. De Amerikaan prolongeerde zijn titel op het PGA Championship en won voor de vierde keer in zijn loopbaan een major, nadat hij in 2017 en 2018 al de US Open op zijn naam had geschreven.

Koepka begon de slotdag als leider met een vrijwel onoverbrugbare voorsprong, maar hij leek zijn tweede titel op rij op het PGA Championship op de slotdag nog bijna te verspelen door op de laatste acht holes maar liefst vijf bogeys te slaan.

De 29-jarige Koepka eindigde zijn slotronde met een teleurstellende score van vier boven par, maar diens landgenoot en naaste belager Dustin Johnson wist daar met een score van één onder par niet van te profiteren. Johnson, de nummer één van de wereld, eindigde als tweede.