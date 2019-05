Fernando Alonso is er zondag net niet in geslaagd om zich alsnog te kwalificeren voor de Indianapolis 500. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 eindigde als vierde in de zogenoemde 'shootout'.

De 37-jarige Alonso moest bij de eerste drie eindigen om zich te kwalificeren voor de 103e editie van de Indy 500. De Spanjaard moest de Canadees James Hinchcliffe en de Amerikanen Sage Karam en Kyle Kaiser voor zich dulden.

Bij de 'shootout' legt elke coureur vier rondes af op de Indianapolis Motor Speedway en wordt de gemiddelde snelheid gemeten. Alonso kwam in zijn McLaren-Chevrolet tot een snelheid van 365,889 kilometer per uur.

Alonso stond na zijn run tweede achter Hinchcliffe (366,195), maar vervolgens verdrong Karam (366,512) de Canadees van de eerste plek. De Brit Max Chilton en de Mexicaan Patricio O'Ward kwamen niet aan de snelheid van Alonso, maar Kaiser was met 365,920 kilometer per uur wel net iets sneller.

Alonso net buiten top dertig in eerste kwalificatie

Alonso, die vorig jaar zijn Formule 1-carrière beëindigde, was aangewezen op de 'shootout', omdat hij zaterdag niet verder kwam dan de 31e tijd in de eerste kwalificatie. Alleen de top dertig plaatste zich voor de race van volgende week zondag.

Eerder deze week crashte Alonso tijdens de training in Indianapolis, waardoor hij donderdag niet in actie kon komen. "We presteren de hele week al slecht. Heel slecht. We zijn er eigenlijk niet klaar voor", zei hij toen.

Door het mislopen van de race kan Alonso volgend jaar pas weer op jacht naar de 'Triple Crown of Motorsport', de winst in de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500. Hij won al in Monaco en in Le Mans, maar mist de zege in Indianapolis nog. De Brit Graham Hill blijft nu de enige coureur met de 'Triple Crown'.

Simon Pagenaud in actie op de Indianapolis Motor Speedway. (Foto: Pro Shots)

Pagenaud verovert poleposition

De poleposition voor de Indy 500 werd opgeëist door Simon Pagenaud. De Fransman kwam in de tweede kwalificatie tot een snelheid van 370,136 kilometer per uur.

Het is de eerste keer dat Pagenaud vanaf de eerste plek start in Indiana. De coureur van Team Penske bleef de concurrentie ruim voor.

Ed Carpenter, die vorig jaar de pole pakte, kwam met een snelheid van 369,970 nog het dichtst in de buurt. Spencer Pigot, die zaterdag de snelste was in de eerste kwalificatie, eindigde als derde.