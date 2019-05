Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben zondag in het Britse Weymouth een olympisch startbewijs veroverd voor de 49er FX-klasse.

De regerend wereldkampioenen pakten de Europese titel op het water waar in 2012 de olympische races werden gevaren.

De zege was een vereiste voor een ticket voor de Spelen van 2020 in Tokio. Hun concurrentes Odile van Aanholt en Marieke Jongens hadden namelijk de World Cup in Genua gewonnen. Dat evenement gold als eerste selectie-evenement.

Bekkering en Duetz eindigden in het klassement van het Open EK als tweede achter de Braziliaanse vrouwen Martine Grael en Kahena Kunze, maar die maakten geen aanspraak op de Europese titel.

Van Aanholt en Jongens waren ook aanwezig in Weymouth, maar zij maakten een matige week door. Door een 23e plaats mochten zij niet deelnemen aan de medalrace. Het koppel moest zondag toezien hoe Bekkering en Duetz het Nederlandse ticket veiligstelden.

Bekkering en Duetz werden vorig jaar in het Deense Aarhus voor het eerst in hun loopbaan wereldkampioen in de olympische zeilklasse. Bij de Spelen in Rio werden zij drie jaar geleden zevende.