Marc Márquez heeft zondag zijn leidende positie in de WK-stand bij de MotoGP vergroot. De Spanjaard won op Le Mans de vijfde race van het jaar.

Márquez was op de baan in Frankrijk, waar over een maand de befaamde 24-uursrace wordt verreden, vertrokken vanaf poleposition.

De Honda-coureur raakte zijn leidende positie na enkele rondes kortstondig kwijt aan Jack Miller, maar passeerde de Australiër snel daarna weer. Hij reed vervolgens relatief onbedreigd naar de zege.

Achter de WK-leider kwam Andrea Dovizioso op zijn Ducati als tweede over de meet. De Italiaanse wist zijn land- en teamgenoot Danilo Petrucci nipt achter zich te houden.

Márquez heeft nu 95 punten, 8 meer dan Dovizioso. De Spanjaard Alex Rins is met 75 punten de nummer drie in de WK-stand. Márquez was twee weken geleden voor eigen publiek in Jerez ook al de snelste. Hij won ook de Grand Prix van Argentinië.

Bendsneyder blijft door zijn uitvalbeurt op vijf WK-punten staan. (Foto: Getty Images)

Bendsneyder haalt finish niet

Ook in de Moto2 was er succes voor de familie Márquez. Daar ging de zege naar zijn jongere broer Alex. De Kalex-coureur liet zijn landgenoten Jorge Navarro en Augusto Fernandez achter zich.

Voor Bo Bendsneyder zaten er geen punten in. De Nederlander kende de nodige problemen en zette zijn machine met nog dertien rondes te gaan in de pits. Hij blijft zodoende op vijf WK-punten staan.

Ook klassementsleider Lorenzo Baldassarri haalde de finish niet. De Italiaan ziet zijn voorsprong op nummer twee Thomas Lüthi slinken naar zeven punten.

In de Moto3 was de zege voor de Brit John McPhee. Hij kwam nipt wat eerder over de finish dan de Italiaan Lorenzo Dalla Porta. WK-leider Aron Canet eindigde als derde.