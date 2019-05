Bokser Deontay Wilder heeft in de nacht van zaterdag op zondag in New York zijn kampioensgordel bij de WBC met succes verdedigd. De Amerikaan versloeg zijn landgenoot Dominic Breazeale al in de eerste ronde op knock-out.

De 33-jarige Wilder, die zijn opponent na ruim twee minuten tegen het canvas sloeg, heeft de titel bij bond WBC al sinds 2015 in bezit en verdedigde zijn gordel voor de negende keer.

Het gevecht tussen Wilder en de even oude Breazeale volgde na een tumultueuze week, waarin Wilder liet weten dat zijn tegenstander zijn leven niet zeker is en dat hij graag nog eens iemand dood zou willen slaan.

"Vanavond kwam alles samen", zei Wilder na zijn razendsnelle overwinning op Breazeale. "Er is in aanloop naar het gevecht inderdaad veel gezegd en dat kwam nu tot uiting. Dit is wat boksen zo mooi maakt."

Breazeale, die nu op twintig zeges en twee nederlagen staat, vond dat de zege te snel aan Wilder werd toegekend. "Ik vind dat de scheidsrechter het gevecht te vroeg stopte, want ik hoorde hem gewoon nog tot zeven en acht tellen. Maar het is niet anders, ik deed mijn werk", zei hij.

Wilder won al zijn veertigste van in totaal 41 gevechten in het zwaargewicht. Alleen zijn partij tegen Tyson Fury in december eindigde onbeslist. Boksbond WBC kondigde na die wedstrijd al aan dat er een rematch komt.