Fernando Alonso heeft zich zaterdag (lokale tijd) nog niet weten te kwalificeren voor de Indianapolis 500. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 strijdt zondag met vijf andere coureurs om de laatste drie startplekken.

De 37-jarige Alonso eindigde zaterdag in zijn McLaren-Chevrolet als 31e, terwijl alleen de top dertig zich plaatste voor de race van volgende week zondag, de 103e editie van de Indy 500.

De Spanjaard stond in de laatste negentig minuten van de kwalificatiesessie drie keer in de top dertig, maar hij viel daar uiteindelijk net buiten met een gemiddelde snelheid van 366 kilometer per uur over vier rondes.

"We hadden niet de juiste snelheid, dus we staan op de plek waar we horen te staan", erkende Alonso na de eerste kwalificatie op de beroemde Indianapolis Motor Speedway. "We krijgen een nieuwe kans om de race te halen. Als dat niet lukt, dan verdienen we het ook niet."

De coureur uit Oviedo moet zich zondag in een 'shootout' met zes coureurs alsnog zien te plaatsen voor de race, waaraan in totaal 33 auto's mogen meedoen.

Alonso jaagt op 'Triple Crown'

Alonso jaagt op de 'Triple Crown of Motorsport'. Hij heeft al de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans gewonnen en mist alleen nog de zege in de Indy 500. De Brit Graham Hill is de enige coureur met de 'Triple Crown'.

Alonso stopte vorig jaar in de Formule 1 om zijn laatste doel na te jagen. Hij crashte echter woensdag tijdens de training in Indianapolis en kon daardoor donderdag niet de baan op. "We presteren de hele week al slecht. Heel slecht. We zijn er eigenlijk niet klaar voor", aldus Alonso.