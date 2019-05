Zeiler Nicholas Heiner heeft het EK in Athene in de Finn-klasse afgesloten met brons. In de afsluitende medalrace was zijn achtste plaats genoeg om in het Europese klassement als derde te eindigen. In het open klassement sloot Heiner zijn toernooi af met een vijfde plaats.

De dertigjarige zeiler had een dag eerder al de interne strijd met Pieter-Jan Postma om het Nederlandse olympische ticket in zijn voordeel beslist.

Postma haalde de medalrace niet en verloor daarmee de strijd om het ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Heiner maakt volgend jaar in de Japanse hoofdstad zijn olympische debuut.

"Het werd toch nog spannend, maar gelukkig was het net genoeg", keek Heiner terug op de medalrace. "Dat ik nu de derde Europese boot ben, is natuurlijk top, maar ik wil graag van iedereen winnen, niet alleen van Europa."

"Ik kwam hier met twee doelstellingen. De eerste, het olympische ticket binnenslepen, is gelukt. Daarnaast had ik ook willen winnen, maar Giles Scott was oppermachtig."