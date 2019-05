Beitske Visser heeft zaterdag de tweede race in de W Series gewonnen. De Nederlandse was de sterkste in het Belgische Zolder in de raceklasse voor vrouwen.

Het is voor de 24-jarige geboren Drontense de eerste zege in de nieuwe klasse. Ze was in Zolder vanaf de tweede plek gestart, maar nam al snel de leiding over van de voor haar gestarte Jamie Chadwick.

De voormalig Red Bull-junior kwam na negentien rondes met een voorsprong van ruim acht seconden over de meet. Ze liet de Britse vrouwen Chadwick (tweede) en Alice Powell (derde) achter zich.

Visser eindigde begin deze maand tijdens de eerste race van de W Series nog als vierde. De zege ging toen naar Chadwick, die nog altijd leidt in het kampioenschap met 43 punten. Dat zijn er zes meer dan nummer twee Visser.

De volgende race in de W Series is op 8 juni in het Italiaanse Misano.