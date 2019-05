Joost Luiten heeft op het nippertje de cut gehaald bij zijn eerste major van dit jaar. De Nederlander noteerde in de tweede ronde van het US PGA Championship, net als donderdag, 72 slagen in Farmingdale.

Zijn score van 144 slagen (+4) na twee ronden volstond precies om ook in het weekend in actie te mogen komen. Door zijn score staat Luiten halverwege wel in de achterhoede, op de gedeelde 69e plaats.

Met een bal in het water met een double bogey tot gevolg dreigde het op de voorlaatste hole nog mis te gaan voor Luiten, maar door een birdie op de laatste hole kreeg de Bleiswijker toch toegang tot de laatste twee rondes.

"Ik heb er hard voor gevochten. Het werd een stuk spannender dan ik hoopte", doelde Luiten op zijn double bogey. "Dan sta je opeens op +5."

"Ik wist dat ik op mijn laatste hole een birdie móest maken om de cut te halen. Na een goede drive had ik nog 170 meter over naar de pin. Ik sloeg de bal daarna op vier meter van de hole en de putt ging erin. Heel lekker om zo toch nog het weekend te halen in een major."

Tiger Woods redde het net niet. (Foto: ANP)

Woods mist cut op één slag

De Amerikaan Brooks Koepka is met 12 onder par vooralsnog ongenaakbaar. Halverwege staat de drievoudig majorwinnaar maar liefst zeven slagen voor op zijn landgenoot Jordan Spieth en de Australiër Adam Scott.

Tiger Woods miste de cut op één slag. De Amerikaanse golficoon had duidelijk zijn dag niet op de lastige baan. "Helaas speelde ik niet goed. De details klopten niet en daardoor behaalde ik geen goed resultaat", keek Woods terug.

Woods, die in 2002 het US Open won op de Bethpage Black-baan, boekte vorige maand bij de Masters zijn vijftiende majorzege en zijn eerste sinds de US Open van 2008. Hij jaagt nog steeds op het record van Jack Nicklaus, die achttien keer een major won.

Het PGA Championship in Farmingdale, zo'n 60 kilometer ten oosten van Manhattan, duurt nog tot en met zondag.