Kickbokser Jason Wilnis is er vrijdag niet in geslaagd om de wereldtitel in het middengewicht te heroveren. Hij verloor tijdens Glory 65 in zijn geboortestad Utrecht van de Braziliaan Alex Pereira.

Wilnis ging nog wel aardig van start tegen Pereira, maar hij kreeg in de eerste ronde toch meteen al acht tellen na een rake hoge trap. Niet veel later ging hij knock-out na een knie op de kin.

De 28-jarige Wilnis pakte in september 2016 wel de wereldtitel. Hij raakte zijn kampioensriem in april 2017 echter alweer kwijt, na een nederlaag tegen de Canadees Simon Marcus in Kopenhagen.

Wilnis staat derde op de ranglijst van het middengewicht bij Glory. Hij won acht van zijn vijftien voorgaande gevechten.

Pereira heeft de belt sinds oktober 2017 in zijn bezit. Hij verdedigde zijn titel driemaal eerder met succes en won zeven van zijn tien vorige gevechten.

Wilnis-Pereira hoofdevenement van Glory 65

Wilnis-Pereira was het hoofdevenement van Glory 65. Ook in het lichtgewicht werd er gestreden om de wereldtitel. De Armeen Harut Grigorian was te sterk voor de Thaise titelverdediger Sitthichai Sitsongpeenong.

Grigorian, die in Nederland traint, maakte van meet af aan indruk met een aantal krachtige stoten en werd door de jury uiteindelijk unaniem als winnaar uitgeroepen.

Sitsongpeenong geldt als een van de dominantste kickboksers van deze tijd en vecht voor het eerst in 3,5 jaar weer eens bij de grootste kickboksorganisatie ter wereld.

Rico Verhoeven hoopt aan het einde van dit jaar weer in actie te komen. De wereldkampioen in het zwaargewicht eist van Glory dat hij in december in de ring staat tegenover Badr Hari.