Nicholas Heiner heeft vrijdag in de Finn-klasse bij de EK zeilen een ticket gepakt voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Noord-Hollander versloeg in Athene in een rechtstreeks gevecht Pieter-Jan Postma.

Heiner is als nummer vijf verzekerd van deelname aan de medalrace, met de top tien van het klassement, op zaterdag. Postma daarentegen moet genoegen nemen met de achttiende plek in de eindstand.

Daarmee is de interne strijd om een olympisch ticket voor Tokio beslist. Heiner heeft ook al aan de nationale en internationale eisen voor de Spelen in Japan voldaan.

Postma kon zijn mindere positie in de tussenstand op vrijdag in Griekenland niet meer verbeteren. Door een zeer variabele wind kon op de voorlaatste dag van de EK niet worden gevaren.

Daarmee was Postma uitgeschakeld voor Tokio. De Fries, drievoudig olympiër, was al met een flinke achterstand op Heiner begonnen aan het tweede en laatste selectiemoment voor de Spelen.

De dertigjarige Heiner maakt in Tokio zijn olympische debuut. Hij moest voor de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 in de Nederlandse selectiestrijd in de Laserklasse voorrang verlenen aan Rutger van Schaardenburg.

'Het was toch wel spannend hier in Athene'

Heiner, momenteel de nummer één op de wereldranglijst in de Finn-klasse, reageerde blij en opgelucht op de voorspoedige afloop. "In 2016 mocht het niet zo zijn, maar in 2020 wel. Het was toch wel spannend hier in Athene."

"Met negentig boten zes dagen lang varen, kan er van alles gebeuren. Tot dusver zeil ik een redelijke week. Nog niet op topniveau, maar in de medalrace gaan we proberen om nog te stijgen in de eindstand.''

Heiner kan in het open klassement nog hooguit één plaats klimmen, maar in de Europese stand staat hij nu derde.

Postma, die geen olympisch eremetaal bezit, nam zijn verlies grootmoedig. "Ik heb drie prachtige Spelen gehad en ik had graag ook nog Tokio 2020 gedaan, maar de werkelijkheid is dat ik het nu niet heb gehaald.

"Ik heb verloren van de nummer één op de wereldranglijst. Dat is geen schande. Er gaat een heel goede vent naar Tokio. Ik ben oprecht blij voor hem."